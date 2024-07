Usa: Renzi, ‘Biden rinunci a candidatura o farà a Trump il regalo più grande’

agenzia

Roma, 3 lug “Biden passerà alla storia come un presidente che ha fatto tante cose di grande impatto. Allo stesso tempo, se non si dimetterà, farà a Trump il regalo più grande che potrebbe mai ricevere”. Lo ha detto Matteo Renzi in una intervista alla Reuters.

Se i democratici “correranno con Joe, temo che sarà una battaglia persa” e “i democratici devono fare di tutto ora per non perdere questa battaglia. E l’unico modo è cambiare cavallo”, ha detto ancora l’ex premier.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA