Usa: Renzi, ‘dichiarazione Ciriani orripilante, si scusi e Meloni lo faccia dimettere’

Roma, 12 set “Ieri c’è stato un gravissimo episodio negli Stati Uniti. L’omicidio barbaro di un giovane attivista. Lasciatemi dire che chiunque non condivida le sue idee a maggior ragione deve condannare con forza quell’omicidio. Cosa che io ho fatto subito”. Lo ha detto Matteo Renzi dal palco della festa dell’unità di Milano.

“Ora è uscita una dichiarazione orripilante da parte dei uno dei ministri più insulsi del governo, Ciriani, che ha preso spunto da questo gravissimo fatto. Il ministro dei Rapporti con il Parlamento ha paragonato Italia iva alle Brigate rosse -ha proseguito Renzi-. Giorgia Meloni se non vuole creare un clima di odio nel Paese, quel clima di odio di cui parla tanto, deve mettere una museruola a questi pit bull delle dichiarazioni. Sostenere che Iv sia paragonabile alle Br è vergognoso. Meloni lo faccia dimettere se ha un minimo di amore di patria. Ciriani si vergogni”.

