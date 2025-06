Usa: Renzi, ‘Meloni non può condannare Trump perchè non è Craxi’

agenzia

Roma, 11 giu “Abbiamo una destra in Italia che non può condannare Trump perchè non hanno coraggio, non sono come Craxi che non aveva paura a Sigonella di mostrare a Reagan che l’Italia è l’Italia. Abbiamo un governo scodinsolante, Meloni si fa baciare la fronte da Biden e ora bacia la pantofola di Trump. Hanno anche detto che i dazi potevano essere una opportunità…”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà, su La7, parlando dei tumulti in California.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA