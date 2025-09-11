Usa: Renzi, ‘omicidio Kirk ferita profonda, basta cultura odio’

agenzia

Roma, 11 set. “L’omicidio di Charlie Kirk è una ferita profonda per l’America, per la libertà di pensiero, per la democrazia. Un pensiero innanzitutto alla sua famiglia: aveva solo 31 anni, lascia due figli e una scia di dolore profondo. E oggi più che mai deve alzarsi un messaggio unanime e condiviso contro la cultura dell’odio e contro la violenza politica. Sempre e ovunque”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA