Usa: rilasciato il rapper Young Thug, si è dichiarato colpevole

agenzia

Nyt: 'Condannato a 15 anni di libertà vigilata'

WASHINGTON, 01 NOV – Il rapper americano Young Thug è stato rilasciato ieri dopo essersi dichiarato colpevole di coinvolgimento in una banda criminale e di accuse legate a droga e armi da fuoco: è quanto risulta dai registri del carcere della contea di Fulton, in Georgia, dove era rinchiuso. Secondo il New York Times (Nyt), la decisione è stata presa dopo che il giudice ha condannato il cantante 33enne di Atlanta a scontare una pena di 15 anni di libertà vigilata. Il rapper era stato arrestato nel 2022 con l’accusa di coinvolgimento in una gang in violazione della legge sulla criminalità organizzata.

