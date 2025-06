Usa, rischio di significativi raid aerei russi in Ucraina

agenzia

Ambasciata Kiev a cittadini americani: 'Prestare dovuta cautela'

ROMA, 05 GIU – L’ambasciata americana in Ucraina ha pubblicato ieri sul proprio sito web un Avviso di Sicurezza in cui mette in guardia i cittadini statunitensi contro un aumento degli attacchi dell’esercito russo nel Paese. “Nelle ultime settimane, la Russia ha intensificato gli attacchi missilistici e con droni contro l’Ucraina e, al momento, sussiste un rischio continuo di attacchi aerei significativi – si legge nel comunicato -. L’Ambasciata degli Stati Uniti a Kiev esorta i cittadini statunitensi a prestare la dovuta cautela. Come sempre, raccomandiamo di essere pronti a trovare rifugio immediatamente in caso di allerta aerea”.

