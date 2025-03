Usa, risponderemo se Hamas non rispetta scadenza su Gaza

agenzia

Witkoff, 'pensa che il tempo sia dalla sua parte. Non lo è'

WASHINGTON, 14 MAR – “Hamas sta facendo una scommessa molto sbagliata, pensando che il tempo sia dalla sua parte. Non lo è. Hamas è ben consapevole della scadenza e dovrebbe sapere che risponderemo di conseguenza se essa scade”: lo afferma in una nota l’inviato presidenziale speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff in merito alla “proposta ponte” Usa. “Purtroppo Hamas ha scelto di rispondere rivendicando pubblicamente flessibilità, mentre in privato avanza richieste del tutto impraticabili senza un cessate il fuoco permanente”, ha detto Witkoff. “Mercoledì sera a Doha – si legge nella nota – l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff e il direttore senior del Consiglio per la sicurezza nazionale per il Medio Oriente e il Nord Africa Eric Trager hanno presentato una proposta ‘ponte’ per estendere il cessate il fuoco oltre il Ramadan e la Pasqua ebraica e dare tempo per negoziare un quadro per un cessate il fuoco permanente. In base alla proposta ‘ponte’, Hamas rilascerebbe ostaggi in vita in cambio di prigionieri in conformità con le formule precedenti; il cessate il fuoco di fase uno verrebbe esteso per consentire la ripresa di un’assistenza umanitaria significativa; e gli Stati Uniti lavoreranno per una soluzione duratura a questo conflitto intrattabile durante il periodo di cessate il fuoco esteso”. “Tramite i nostri partner qatarioti ed egiziani, ad Hamas è stato detto in termini inequivocabili che questo ‘ponte’ avrebbe dovuto essere implementato presto e che il cittadino statunitense-israeliano Edan Alexander avrebbe dovuto essere rilasciato immediatamente”, prosegue la nota, che si conclude con il monito ad Hamas.

