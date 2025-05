Usa, Rubio chiama l’Ue e Kiev su accordo di pace in Ucraina

agenzia

ROMA, 13 MAG – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha discusso ieri “la strada da seguire per un cessate il fuoco e il cammino verso la pace in Ucraina” con l’alta rappresentante della politica estera di Bruxelles, Kaja Kallas, ed i ministri degli Esteri di alcuni Paesi Ue, del Regno Unito (David Lammy) e dell’Ucraina (Andrii Sybiha): lo ha reso noto in un comunicato la portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce. Oltre che con Sybiha e Lammy, Rubio ha parlato con Jean-Noël Barrot (Francia), Johann Wadephul (Germania) e Radosław Sikorski (Polonia).

