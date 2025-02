Usa: Rubio oggi a Monaco e fino al 18 tour in Medio Oriente’

agenzia

Washington, 13 feb. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio si recherà in Europa e Medio Oriente da oggi al 18 febbraio. Lo ha confermato il Dipartimento di Stato Usa, precisando che Rubio oggi si recherà in Germania per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove discuterà di una serie di priorità degli Stati Uniti con partner internazionali. Mentre sarà nella capitale della Baviera, il Segretario di Stato parteciperà anche alla riunione dei ministri degli esteri del G7″, ha affermato la portavoce Tammy Bruce in una dichiarazione.