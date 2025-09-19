Usa: Ruotolo (Pd), ‘Kirk non è simbolo libertà o diritti ma personaggio divisivo’

agenzia

Roma, 19 set. “Diciamolo subito: condanniamo l’omicidio di Charlie Kirk. La violenza politica, in qualunque forma, non può mai essere giustificata né tollerata. Ma da qui a trasformare Kirk in un eroe civile ce ne passa. Kirk non è Martin Luther King, non è un simbolo di libertà o di diritti: era un personaggio della destra americana, divisivo e controverso, la cui vita non può essere strumentalmente riscritta dopo la sua morte”. Lo afferma l’europarlamentare del Pd Sandro Ruotolo.