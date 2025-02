Usa: Salvini, ‘chi deride Trump su Medio oriente, Ucraina e dazi dovrà ricredersi’

agenzia

Roma, 6 feb. “Al di là di quello che ne raccontano alcuni media che da mesi o da anni dipingono il rieletto Presidente americano come un tipo strano, se servono a riavvicinare la pace” le sue proposte, come quella su Gaza riviera del Medio Oriente, “ben vengano. Poi la soluzione con due popoli che convivranno pacificamente è chiaro che l’unica che garantirà equilibrio. Il presupposto è sradicare il terrorismo islamico da quella terra, perchè le prime vittime sono i bambini palestinesi, le mamme palestinesi, tenute in ostaggio dai terroristi islamici”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.

“Quindi -ha aggiunto- liberare da ogni forma di terrorismo, violenza, fanatismo, estremismo Gaza per poi restituirla serenamente, se ci riuscirà Nobel per la pace. Come se riuscirà a porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, e io penso che sarà così, vi sarà una grande boccata d’ossigeno dal punto di vista umanitario, ma anche dal punto di vista economico e commerciale anche per l’Italia. Quindi quelli che ridono di Trump e deridono Trump penso che tra qualche mese dovranno chiedere scusa”.