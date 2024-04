Usa: Salvini, ‘Trump? Popolo sovrano, ma non lo dico più o qualcuno si offende…’**

agenzia

Roma, 21 mar. Richiama con ironia le sue parole pronunciate dopo il voto in Russia su Putin che hanno scatenato un pandemonio. Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi a margine dei lavori del Cipess, non nasconde di fare il tifo per i repubblicani in America, “poi il popolo è sovrano, ma non lo dico più sennò qualcuno si offende…”, aggiunge poi. A un cronista che torna poi sulla questione delle elezioni in Russia, il vicepremier e ministro ai Trasporti risponde tranchant: “non torno sul tema perché stiamo parlando di altro”, taglia corto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA