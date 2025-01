Usa: Schlein, ‘Meloni in grado di difendere interessi Ue e italiani? Da soli non ci si salva’

agenzia

Roma, 21 gen. “Ora la domanda è se Giorgia Meloni sarà in tardo di far rispettare interessi europei e italiani. E’ andata in solitudine, nonostante l’Ue non sia stata coinvolte e preccupa” perchè “Trump sta cercando alleati per disgregare l’Europa”. Così Elly Schlein parlando con i cronisti alla Camera.

“Invece per noi l’Europa deve essere all’altezza della sfida a partire da una politica industriale europea con investimenti comuni. Il Next Generation Ue deve rafforzarsi sull’autonomia strategica come sulla tecnologia e la difesa comune. Questa è la portata della sfida e guai all’idea che ci si salvi da soli”.

