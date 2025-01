Usa: Schlein, ‘no a società dove ricchi scelgono leggi e giudici, e pure da noi…’

agenzia

Roma, 22 gen. “Mi ha molto colpito la fila di multimiliardari” all’Inauguration Day. “E’ un’idea di società opposta alla nostra, una società in cui sono i ricchi a scrivere le leggi per tutti gli altri e a scegliere i giudici che le facciano rispettare. E anche da queste parti non ce la passiamo troppo bene”. Lo dice Elly Schlein all’evento ‘Chi non si ferma é perduto’ sui cambiamenti climatici, organizzato dai senatori Pd in collaborazione con Deputati Pd e Fondazione Demo, alla Sala Koch al Senato.

Share this: Facebook

X



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA