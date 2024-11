Usa: Schlein, ‘non ci riconosceremo mai in modello Trump’

agenzia

Roma, 6 nov. “Noi speravamo andasse in un altro modo. Non ci riconosceremo mai nell’idea di una società dove i miliardari, che ieri festeggiavano chiusi in una stanza con Trump, si ergono a paladini del ceto medio impoverito quando loro stessi si sono arricchiti sfruttando il lavoro in un modello economico sbagliato e da cambiare. E usato il loro potere mediatico ed economico per fare promesse che non saranno in grado di mantenere”. Così Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale a Terni.