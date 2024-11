agenzia

Roma, 28 nov. “C’è una grande preoccupazione per la vittoria di Trump, c’è un grumo di affarismo, intolleranza e oscurantismo. Anche le prime nomine hanno un profilo estremista che non lasciano presagire nulla di buono e le conseguenze di tutto questo si riverbereranno sul mondo e sull’Europa. Chi ha festeggiato la vittoria di Trump per ragioni di bandiera, presto smetterà”.

