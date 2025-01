Usa: Schlein, ‘rete con forze progressiste Ue per opporre idea diversa a Trump’**

agenzia

Roma, 21 gen. “Il Pd ha una grande responsabilità perchè siamo la forza socialista che è più cresciuta in Europa, insieme agli spagnoli del Psoe. Non possiamo lasciare l’internazionalismo ai nazionalisti. Noi abbiamo la necessità di opporre un’idea diversa alla potenza di fuoco” della destra trumpiana. Lo dice Elly Schlein ai cronisti alla Camera parlando dei temi affrontati in una lunga riunione della segreteria Pd iniziata alle 8 e 30 stamattina e finita all’ora di pranzo.