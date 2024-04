Usa, servono progressi reali da Unrwa per ripristino fondi

agenzia

'I nostri finanziamenti all'agenzia Onu sono ancora sospesi'

WASHINGTON, 23 APR – Gli Stati Uniti vogliono vedere “progressi reali” dall’Unrwa prima di ripristinare i fondi. Lo ha detto il vice portavoce della Casa Bianca Andrew Bates in un briefing con la stampa a bordo dell’Air Force One che sta portando Joe Biden in Florida. “I fondi americani all’Agenzia dell’Onu sono ancora sospesi”, ha aggiunto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby ribadendo che l’amministrazione Biden “vuole vedere progressi reali prima di cambiare parere”.

