Usa: si è suicidata Virginia Giuffre, accusatrice di Epstein e del principe Andrea

Canberra, 26 apr. (Adnkronos/Afp) – Virginia Giuffre, la principale accusatrice nel caso Jeffrey Epstein, il finanziere americano accusato di sfruttamento sessuale di minori, si è suicidata nella sua casa in Australia all’età di 41 anni. Lo ha reso noto la sua famiglia. La Giuffre aveva accusato il miliardario americano Jeffrey Epstein, suicidatosi mentre era in custodia a New York nel 2019, di averla usata come “schiava sessuale” nei primi anni 2000. La donna americano-australiana aveva raggiunto un accordo multimilionario nel 2022 con il principe Andrea, fratello del re Carlo III d’Inghilterra, che aveva accusato di violenza sessuale quando era minorenne.