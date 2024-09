Usa: sindaco di New York accusato di corruzione durante campagna elettorale

agenzia

Washington, 26 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il sindaco di New York, Eric Adams, è stato accusato di corruzione nell’ambito di un’indagine federale relativa alle donazioni ricevute durante la campagna elettorale, secondo fonti consultate dal quotidiano americano “New York Times”. Non è ancora chiaro quali accuse dovrà affrontare, ma l’indagine si è concentrata sulla possibilità che la sua campagna abbia cospirato con il governo turco per ricevere donazioni straniere illegali.