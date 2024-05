Usa, ‘situazione difficile in Ucraina, siamo preoccupati’

agenzia

Lo ha detto il portavoce del Pentagono

ROMA, 15 MAG – “La situazione sul campo di battaglia in questo momento in Ucraina è difficile”: lo ha detto il portavoce del Pentagono. Gli ucraini “continuano ad adottare misure per difendere il proprio territorio e faremo tutto il possibile per fornire loro le munizioni e i rifornimenti critici di cui hanno bisogno”, ha aggiunto. “Inutile dire che questa pausa nell’assistenza alla sicurezza non sia stata utile”, ha sottolineato riferendosi allo stallo al Congresso sui nuovi aiuti: Mosca “ha sfruttato la situazione sul campo di battaglia e sta cercando di fare progressi. Per quanto incrementali possano essere, è certamente preoccupante”.

