Usa: sondaggio Youtrend, 78% italiani voterebbe Harris, 22% per Trump

Roma, 23 ott. Gli italiani voterebbero Harris o Trump? Secondo un #sondaggio svolto da Youtrend sulla popolazione maggiorenne residente in Italia non ci sarebbero dubbi: al netto di chi non si esprime, il 78% voterebbe per Kamala Harris mentre solo il 22% per Donald Trump. Al di là delle proprie preferenze personali, il 50% degli italiani intervistati pronostica che sarà la candidata democratica a trionfare alle elezioni, mentre il 28% pensa che vincerà il repubblicano. Infine, solo il 14% degli italiani nutre fiducia in Trump, a fronte di un 38% per Harris.

