Usa, sparatoria in una base militare della Georgia: 5 soldati feriti

agenzia

Washington, 6 ago. Cinque soldati dell’esercito statunitense sono rimasti feriti in una sparatoria a Fort Stewart, nello stato della Georgia. Lo riferiscono le Forze armate, che hanno confermato l’arresto di un sospetto senza fornire ulteriori dettagli.

L’allerta per “possibile sparatoria” è scattata alle 10.56 (ora locale) e ha costretto la struttura a rimanere chiusa fino a quando la minaccia non è stata eliminata. I cinque soldati colpiti hanno ricevuto le prime cure sul posto prima di essere trasportati in ospedale.

Il presunto autore della sparatoria, che è stato arrestato, è Quornelius Radford, 28 anni, sergente dell’esercito americano in servizio attivo, originario di Jacksonville, Florida. Secondo quanto riferisce Fox News Radford – al momento sotto arresto – avrebbe usato una pistola personale e sarebbe stato bloccato da altri soldati prima di essere arrestato: il sergente non avrebbe precedenti di missioni in combattimento.

Secondo fonti dell’esercito Radford non avrebbe precedenti disciplinari ma sarebbe stato arrestato nella contea di Liberty il 18 maggio scorso e accusato di guida in stato di ebbrezza e di mancata osservanza dei dispositivi di controllo del traffico. Restano ignote le motivazioni del suo gesto.