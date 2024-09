Usa: Tajani, ‘lavorerà per pace giusta chiunque sia Presidente’

agenzia

New York, 24 set. “La pace non può aspettare i risultati elettorali. Bisogna lavorare per la pace comunque. Io credo che chiunque sarà Presidente degli Stati Uniti lavorerà per la pace, una pace giusta. La nostra posizione è sempre quella e non credo che cambierà dopo le elezioni degli Stati Uniti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, in un punto stampa a margine dei lavori dell’Assemblea dell’Onu.