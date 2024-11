Usa: Tajani, ‘ruolo da protagonisti per pace in Ucraina e Medio Oriente’

agenzia

Roma, 6 nov. “Gli Stati Uniti potrebbero certamente giocare un ruolo da protagonisti per la pace in Ucraina e in Medio Oriente, dove la linea è quella dei due popoli due Stati, garantendo la sicurezza di Israele e il diritto dei palestinesi ad avere un proprio Stato”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani all Farnesina.

“La pace è l’obiettivo di tutti è la pace”, ha aggiunto Tajani. “Con gli Stati Uniti continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Quando incontrai Trump, quando ero presidente del Parlamento Europeo, c’era identità di vedute su molte cose. Continueremo anche a livello della Nato a svolgere un lavoro propositivo: noi vogliamo che l’Europa abbia una propria difesa, che ci siano due pilastri, politico e militare, uno degli Stati Uniti, l’altro dell’Europa. Dobbiamo pertanto andare assolutamente avanti sul progetto della difesa europea, per contare di più”.

