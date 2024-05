agenzia

Pechino, 26 apr. La società madre cinese di TikTok, ByteDance, ha comunicato di non avere intenzione di vendere, dopo che gli Stati Uniti hanno approvato la legge per vendere l’app, che, altrimenti, verrebbe bandita in America.

“ByteDance non ha intenzione di vendere TikTok”, ha pubblicato la società sul suo account ufficiale su Toutiao, una piattaforma di social media di sua proprietà.

