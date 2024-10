Usa: Trump a Butler, ‘forse hanno cercato di uccidermi per impedirmi di vincere’ (2)

agenzia

“Torno a Butler per un messaggio: vinceremo le elezioni, renderemo l’America di nuovo grande”, ha detto Trump durante il comizio. “Su questo stesso luogo – ha ricordato – un assassino a sangue freddo ha cercato di zittire me e il ‘Maga’, il più grande movimento nella storia del nostro paese. Ma per mano della provvidenza e per grazia di Dio quel criminale non è riuscito nel suo intento. Non ha fermato il nostro movimento”.

Da parte sua, Musk ha affermato che, se i sostenitori di Trump non faranno la loro parte, “queste saranno le ultime elezioni. La vera prova del carattere di qualcuno è il modo in cui si comporta sotto il fuoco nemico. Abbiamo avuto un presidente che non riusciva a salire una rampa di scale e un altro che mostrava il pugno chiuso dopo essere stato colpito. Il presidente Trump deve vincere per preservare la costituzione. Deve vincere per preservare la democrazia in America. Questa è una situazione in cui bisogna vincere”.