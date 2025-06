Usa: Trump, ‘conseguenze molto gravi se Musk appoggia i democratici’

agenzia

Washington, 8 giu. Donald Trump ha avvertito Elon Musk che andrà incontro a “conseguenze molto gravi” se finanzierà i candidati democratici dopo l’epico scontro pubblico tra i due questa settimana. L’avvertimento del presidente degli Stati Uniti, pronunciato in un’intervista a Nbc News, la cui trasmissione è prevista oggi, fa seguito a giorni di liti e minacce dopo che Musk aveva definito la legge di bilancio dei repubblicani un “abominio”.