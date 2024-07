Usa: Trump contro Kamala Harris, ‘scelta brillante di Biden, una garanzia’

agenzia

Washington, 10 lug. Kamala Harris sempre più nel mirino di Donald Trump. Il tycoon ha parlato della vice presidente durante il suo comizio a Doral, in Florida, mentre prosegue la campagna elettorale in vista delle presidenziali di novembre. “Bisogna dare credito” al presidente Joe Biden per una “decisione brillante, probabilmente la più intelligente che abbia mai preso”, ha detto Trump.

“Ha scelto Kamala Harris come sua vice presidente – ha affermato, come riporta The Hill – E’ stata una scelta brillante. Perché era una polizza assicurativa. Forse la migliore che abbia mai visto”.