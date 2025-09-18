agenzia
Usa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica
Il presidente: 'Chi la finanzia sia indagato'
NEW YORK, 17 SET – Donald Trump designa Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, come una della maggiori organizzazioni terroristiche. Lo annuncia lo stesso presidente Usa sul suo social Truth, raccomandando che “coloro che finanziano Antifa siano indagati a fondo in linea con i più alti standard legali”. Trump definisce Antifa come un “disastro pericoloso di estrema sinistra”.
