Usa: Trump, ‘momento buio, retorica sinistra radicale responsabile morte Kirk’
Washington, 11 set. “Un momento buio per l’America”. Lo ha detto Donald Trump in un video girato nello Studio Ovale, aggiungendo che la retorica della “sinistra radicale” è responsabile della morte dell’attivista di destra Charlie Kirk. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere “pieno di dolore e rabbia per l’atroce assassinio di Kirk in un campus universitario nello Utah. Charlie ha ispirato milioni di persone e stasera tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano sono uniti nello shock e nell’orrore. Questo è un momento buio per l’America”.
Kirk è diventato “un martire per la verità e la libertà”, ha aggiunto Trump, collegando l’attentato a Kirk alla sparatoria contro di sé a Butler, in Pennsylvania, e ad altri episodi di violenza di alto profilo, tra cui la sparatoria del dirigente della UnitedHealthcare a New York a dicembre e quella del 2017 contro il leader della maggioranza alla Camera Steve Scalise mentre si scagliava contro la “violenza politica della sinistra radicale”. “Questo tipo di retorica – ha denunciato – è direttamente responsabile del terrorismo a cui assistiamo oggi nel nostro Paese, e deve cessare immediatamente. La mia amministrazione troverà tutti coloro che hanno contribuito a questa atrocità”.
Trump ha suggerito che gli americani e i media devono "affrontare il fatto che la violenza e gli omicidi sono la tragica conseguenza della demonizzazione di coloro con cui non si è d'accordo". Il tycoon ha promesso ulteriori azioni, anticipando un piano più ampio per reprimere la violenza politica: "La mia amministrazione troverà tutti coloro che hanno contribuito a questa atrocità e ad altre violenze politiche, comprese le organizzazioni che le finanziano e le sostengono, così come coloro che perseguitano i nostri giudici, le forze dell'ordine e chiunque altro porti ordine nel nostro Paese".