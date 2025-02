Usa: Trump, ‘Musk capace di mettere in pratica miei ordini esecutivi’

agenzia

Washington, 19 feb. (Adnkronos/Afp) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dipinto Elon Musk come il la persona che più d’ogni altra mette in pratica i suoi ordini esecutivi, elogiando lo zelo del miliardario della tecnologia nell’implementare la valanga di ordini esecutivi che il presidente ha emesso da quando è tornato in carica. In un’intervista congiunta trasmessa su Fox News, i due uomini hanno dedicato molto tempo a tessersi le lodi a vicenda e a respingere le preoccupazioni secondo cui Trump sta oltrepassando i suoi poteri esecutivi.

Nelle ultime tre settimane Trump ha firmato decine di direttive esecutive, molte delle quali sono state contestate in tribunale perché potenzialmente incostituzionali. Il miliardario Musk, che è stato il principale donatore di Trump durante la sua campagna presidenziale del 2024, è stato incaricato di guidare il neonato Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), con l’obiettivo dichiarato di sradicare “sprechi, frodi e abusi” nella spesa federale. “Una delle funzioni più importanti del team Doge è semplicemente assicurarsi che gli ordini esecutivi presidenziali vengano effettivamente eseguiti”, ha detto Musk a Fox News.