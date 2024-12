Usa: Trump, ‘Musk presidente? E’ una bufala’

agenzia

Washington, 22 dic. Elon Musk “non diventerà presidente, questo ve lo posso dire. Ne sono sicuro, sapete perché? Non può esserlo, non è nato in questo Paese”. Parlando ai sostenitori durante un evento a Phoenix, il presidente eletto Donald Trump ha affermato che il fondatore di Tesla – che è nato in Sudafrica – ha “fatto un lavoro straordinario” e ha respinto gli attacchi dei democratici che sostengono che Musk si stia comportando come un presidente ‘de facto’, dopo che la scorsa settimana l’imprenditore ha guidato con successo un tentativo di bloccare un disegno di legge bipartisan sui finanziamenti governativi.