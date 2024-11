Usa, Trump nomina a sorpresa Pete Hegseth capo del Pentagono

agenzia

Veterano di guerra pluridecorato e conduttore di Fox News

WASHINGTON, 12 NOV – Donald Trump ha annunciato di aver nominato come capo del Pentagono il 44enne Pete Hegseth, un veterano di guerra pluridecorato ma soprattutto conduttore di Fox News per otto anni. Una nomina a sorpresa. “Pete – scrive Trump su Truth – ha trascorso tutta la sua vita come un guerriero per le truppe e per il Paese. Pete è tosto, intelligente e un vero credente dell’America First. Con Pete al timone, i nemici dell’America sono avvisati: il nostro esercito tornerà grande e l’America non si arrenderà mai”. Il tycoon ricorda che Hegseth è laureato alla Princeton University e alla Harvard University. E che e’ “un veterano di guerra dell’esercito che ha fatto missioni a Guantanamo Bay, Iraq e Afghanistan”, venendo decorato per le sue azioni sul campo di battaglia con due stelle di bronzo e un distintivo di fanteria da combattimento. Hegseth, prosegue, “è stato un conduttore di Fox News per otto anni, dove ha usato quella piattaforma per combattere a favore dei nostri militari e veterani”. Trump ricorda anche il successo del suo libro “The War on Warriors”, che “rivela il tradimento da parte della sinistra dei nostri guerrieri e come dobbiamo riportare il nostro esercito alla meritocrazia, alla letalità, alla responsabilità e all’eccellenza”. “Pete sarà un coraggioso e patriottico campione della nostra politica ‘Pace attraverso la forza’”, conclude.

