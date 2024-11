Usa: Trump nomina Elise Stefanik ambasciatrice all’Onu

agenzia

Washington, 11 nov. (Adnkronos/Afp) – Il presidente eletto Donald Trump ha nominato la deputata repubblicana Elise Stefanik ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. “Sono onorato di nominare la presidente Elise Stefanik per servire nel mio gabinetto come ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Elise è una combattente incredibilmente forte, tenace e intelligente, sostenitrice dell’America First”, ha affermato Trump in una dichiarazione al New York Post.