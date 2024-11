Usa: Trump nomina Tom Homan responsabile controllo frontiere

agenzia

Washington, 11 nov. Donald Trump ha nominato Tom Homan, ex agente di polizia di 62 anni e funzionario dell’immigrazione di lunga data, responsabile del controllo delle frontiere. Lo ha comunicato il presidente eletto degli Stati Uniti su Truth. Homan, che ha ricoperto il ruolo di direttore ad interim dell’Immigration and Customs Enforcement durante la prima presidenza di Trump, avrà un ruolo di vasta portata che coprirà una serie di incarichi su cui Trump si era impegnato in campagna elettorale.