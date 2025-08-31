Usa: Trump, ‘obbligo di identificazione degli elettori al voto’

agenzia

Washington, 31 ago. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che emetterà un ordine esecutivo per richiedere a tutti gli elettori di presentare un documento d’identità al momento del voto. “L’identificazione degli elettori deve essere parte integrante di ogni singolo voto. Senza eccezioni! Emanerò un ordine esecutivo a tal fine!!!”, ha scritto Trump su Truth Social, aggiungendo: “Inoltre, niente voto per corrispondenza, tranne che per i malati gravi e per i militari che vivono lontano”.

