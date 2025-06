Usa: Trump ordina di potenziare la deportazione dei migranti

agenzia

Washington, 16 giu. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato l’estensione della detenzione e della deportazione dei migranti in tutto il Paese, mentre continuano le proteste contro le sue politiche anti migratorie. In un post su Truth Social, il Tycoon ha invitato le agenzie federali a “fare tutto ciò che è in loro potere” per realizzare “il più grande programma di deportazioni di massa della storia”, indicando Los Angeles, Chicago e New York come obiettivi specifici.