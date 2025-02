Usa: Tusk, l’Ue non è stata creata per fregare nessuno’**

agenzia

Varsavia, 27 feb. (Adnkronos/Afp) – Il primo ministro polacco Donald Tusk risponde all’affermazione di Donald Trump secondo cui l’Unione Europea “è stata creata per fregare gli Stati Uniti”. “L’Ue non è stata creata per fregare nessuno. Al contrario. È stata creata per mantenere la pace, per costruire rispetto tra le nostre nazioni, per creare un commercio libero ed equo e per rafforzare la nostra amicizia transatlantica. Semplicemente così”, ha scritto Tusk su X.

