Usa-Ue: Cirielli, ‘trilaterale grande successo grazie a Meloni’

agenzia

Roma, 18 mag “Il grande successo del trilaterale di oggi tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il VicePresidente degli Usa, Vance, e la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, certifica il ruolo dell’Italia come paese pontiere tra Europa e Usa”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, viceministro agli Affari esteri e cooperazione internazionale.

“È evidente che il ruolo centrale dell’Italia consentirà al nostro paese di affrontare da protagonista i diversi dossier in campo, primi fra tutti quello sulle trattative in corso per la politica americana dei dazi e quello sui negoziati Ucraina/Russia nei quali l’unica voce credibile può essere soltanto quella dell’Europa unita”, ha aggiunto Cirielli.