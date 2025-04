Usa-Ue: Costa, ‘sempre disponibili a incontrare Trump, anche a Roma’**

agenzia

Roma, 26 apr. “I rapporti tra Stati Uniti ed Europa sono molto importanti per la prosperità del mondo. Siamo molto impegnati nell’intrattenere rapporti fruttuosi con gli Stati Uniti, come alleato e amico. Siamo disponibili a incontrare il presidente Trump in qualsiasi momento, anche a Roma”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa a “Caffè Europa, su Rai Radio1, prima di partecipare al funerale di Papa Francesco.

