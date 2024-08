Usa valutano separazione attività di Google contro monopolio

agenzia

Nyt, l'ipotesi spezzatino e condivisione dei dati

ROMA, 14 AGO – Il Dipartimento di Giustizia americano sta valutando uno spezzino di Google in risposta alla sentenza che ha decretato Mountain Vies colpevole di aver violato la legge antitrust. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali fra le varie ipotesi allo studio c’è quello dello scorporo e della separazione di alcune delle attività di Google, quali ad esempio il browser Chrome e il sistema operativo Android. Fra le altre ipotesi c’è quella di costringere Google a rendere i suoi dati disponibili ai rivali oppure forzarla ad abbandonare gli accordi che fanno del suo motore di ricerca l’opizione di default. Le valutazioni sono nelle fasi iniziali e il giudice Amit P. Mehta ha chiesto al Dipartimento di Giustizia e a Google di presentare le loro ipotesi entro il 4 settembre. Un’udienza preliminare è in calendario il 6 settembre.

