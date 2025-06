Usa, verso un milione di soldati russi morti e feriti in Ucraina

agenzia

La stima del Center for Strategic and International Studies

WASHINGTON, 04 GIU – L’esercito russo probabilmente supererà il milione di vittime, tra morti e feriti, nella sua guerra contro l’Ucraina quest’estate. Lo ha stabilito un rapporto pubblicato oggi del Center for Strategic and International Studies, uno dei più importanti think tank al mondo che ha sede a Washington, precisando che i militari morti si aggirano già attorno ai 250.000. Si tratta di un numero di morti cinque volte superiore a quello di tutte le guerre sovietiche e russe a partire dalla seconda guerra mondiale.

