Usa: Wsj, ‘Trump potrebbe annunciare nuovo presidente Fed già quest’estate’

agenzia

Washington, 26 giu. L’esasperazione del presidente Trump per l’approccio lento della Federal Reserve nel tagliare i tassi di interesse lo sta spingendo a prendere in considerazione l’idea di accelerare la sua scelta per la successione al presidente Jerome Powell, il cui mandato durerà altri 11 mesi. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui Trump annuncerebbe il sostituto di Powell entro ottobre o addirittura quest’estate.