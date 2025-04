Usa,attacco Sumy è promemoria della necessità di negoziare

agenzia

'Ci ricorda perché sforzi Trump arrivano in un momento cruciale'

NEW YORK, 13 APR – L’attacco della Russia a Sumy è un “duro promemoria” della necessità di negoziare la pace per l’Ucraina. Lo afferma il portavoce del consiglio alla sicurezza nazionale Brian Hughes. “L’attacco missilistico a Sumy è un chiaro e duro promemoria del perché gli sforzi del presidente Donald Trump per cercare di porre fine a questa terribile guerra arrivano in un momento cruciale”, ha messo in evidenza Hughes.

