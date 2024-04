Usb, domani protesta lavoratori Iss davanti al ministero

agenzia

Sindacato chiede a Schillaci rispetto impegni sul personale e tutela autorevolezza e indipendenza dell'istituto

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) – Sciopero e manifestazione, domani davanti al ministero della Salute a Roma, dei lavoratori aderenti al sindacato Usb dell’Istituto superiore di sanità “per chiedere al ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispetto degli impegni sul personale e di proteggere l’autorevolezza e l’indipendenza dell’istituto fermando la riforma Bellantone”, si legge in una nota del sindacato di base che annuncia l’appuntamento per la protesta di domani alle 10 alla sede di Lungotevere Ripa, ricordando che l’istituto si avvale di “personale altamente specializzato e professionalizzato, ma nel 75% dei casi fermo nella carriera da più di 10 anni, con picchi anche di 20 anni”. Il ministro Schillaci, si legge nella nota, “aveva annunciato enfaticamente a settembre che ci sarebbe stato un importante investimento, ma i vertici dell’Iss non hanno rispettato l’impegno, non utilizzando tutte le risorse e rallentando le procedure anche con interpretazioni restrittive della norma. Ci sono poi 150 precari in attesa di stabilizzazione e l’amministrazione ha annunciato un bando che escluderebbe i CoCoCo storici”. Il sindacato, inoltre, si oppone alla “pochissimo discussa bozza di riordino presentata dal presidente Rocco Bellantone che non rispetta le peculiarità dell’ente e predispone una struttura a forte gerarchizzazione, propria di un ospedale più che di un ente di ricerca”. “La creazione di un nuovo livello di alti dirigenti a capo della complessa e diversificata organizzazione dell’istituto, oltre a creare nuove costosissime poltrone”, per l’Usb “non ha senso dal punto di vista scientifico, ma sicuramente sarebbe funzionale ad un sistema di controllo che metterebbe a forte rischio la libertà di ricerca. I gruppi di ricerca verrebbero marginalizzati rispetto alle relazioni con l’esterno e allontanati dai luoghi decisionali. Quello che si prospetta è un istituto sminuito nella sua funzione di ricerca e sempre più simile ad un’agenzia di divulgazione scientifica. Ricercatori, tecnici e personale di supporto, anche in funzione dell’esperienza della pandemia quando in molti avrebbero voluto un istituto più addomesticato, rivendicano libertà di ricerca e indipendenza dalla politica”, conclude il sindacato.

