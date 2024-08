Usgs, in Giappone un solo forte sisma, non due

agenzia

'Di magnitudo 7.1'

ROMA, 08 AGO – Il Giappone è stato colpito oggi da una sola forte scossa di terremoto, di magnitudo 7.1, e non da due come riportato in precedenza: è quanto emerge dal sito dell’Istituto geofisico statunitense che ha cancellato dalla sua mappa mondiale dei terremoti il sisma giapponese di magnitudo 6.9 annunciato in mattinata. Il sito riporta adesso, oltre alla scossa di magnitudo 7.1, altri due terremoti di minore intensità nella stessa zona: di magnitudo 4.6 e 4.8. Anche il sito del Sistema di allarme tsunami degli Stati Uniti riporta una sola forte scossa di terremoto davanti alla costa sud-orientale del Giappone, sempre di magnitudo 7.1.

