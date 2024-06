Ustica: De Maria- Verini (Pd), ‘Governo chieda informazioni a Paesi alleati’

agenzia

Roma, 24 giu. “Ancora una volta da un’inchiesta giornalistica sono emerse notizie che appaiono utili a fare piena luce sulla strage di Ustica. Lo abbiamo detto più volte e più volte abbiamo assunto iniziative parlamentari in merito: è fondamentale acquisire tutte le informazioni in loro possesso da Paesi amici dell’Italia. Emergono ora nuovi elementi che riguardano la Francia. Nei prossimi giorni chiederemo, con atti parlamentari, al Governo di mettere in campo una azione a livello internazionale in merito. Lo dobbiamo alle vittime ed ai loro familiari. Lo dobbiamo alla nostra democrazia, perché la dignità dell’Italia richiede che si raggiunga la piena verità su quella che è stata una gravissima violazione della nostra sovranità nazionale”. Lo affermano il deputato Andrea De Maria e il senatore Walter Verini, entrambi del Pd.

