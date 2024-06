Ustica: Giovanardi, ‘domani a Bologna documento che esclude battaglia aerea’

agenzia

Roma, 24 giu. “Al convegno promosso dalla Associazione per la verità su Ustica, che si svolgerà domattina alle 11 a Bologna, verrà reso noto un documento inedito, che spiega bene il perché di tutte le 34 fantasiose versioni di una battaglia aerea sui cieli di Ustica il 27 giugno 1980, in realtà mai avvenuta. Al convegno interverrà anche il colonnello in pensione dell’Aeronautica Alberto Moretti, che quella sera atterrò a Grosseto con il suo F 104, che volava in coppia con quello di Nutarelli Naldini, scomparsi tragicamente qualche anno dopo a Ramstein, per ribadire che nessuno di loro vide fantomatici Mig seguire il Dc 9 Itavia diretto a Palermo”. Lo annuncia l’ex ministro per i Rapporti con il Parlamento, Carlo Giovanardi.