Ustica: Giovanardi, ‘nessun segreto di Stato, solidarietà a Mattarella’

agenzia

Roma, 1 lug. “Sul caso del Dc 9 Itavia non c’è nessun segreto di Stato, rimosso al tempo del Governo Renzi. Nell’esprimere solidarietà al capo dello Stato ricordo che quelle carte, riclassificate segrete e segretissime, hanno nel frattempo potuto essere consultate dai magistrati e dai membri, come il sottoscritto, della commissione di inchiesta parlamentare sulla morte di Moro”. Così in una nota l’ex ministro e parlamentare centrista Carlo Giovanardi, sulla strage di Ustica.